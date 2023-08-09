На СВО погиб мобилизованный из Уфы Ильяс Ишбаев

09:52, 09 авг 2023

Накануне в Башкирии в последний путь проводили жителя Уфы Ильяса Ишбаева, который погиб в зоне проведения СВО на Украине. Информацию об этом передали в пресс-службе администрации столицы.

«К сожалению, военные действия предполагают людские жертвы. Так произошло и в этот раз. Уважаемые родители Ильяса Раилевича, у нас нет слов уменьшить ваши горе от столь тяжелой утраты. Мы скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты», — отметил в своем выступлении депутат Госсобрания — Курултая Башкирии Владимир Нагорный.

Окончив в 2010 году лицей, Ильяс Ишбаев продолжил обучение в Башкирском архитектурно-строительном колледже. Затем успешно окончил Уральскую госакадемию физкультуры. Занимался спортом, принимал участие в различных соревнованиях, руководил спортивной секцией и даже выступал в качестве спортивного судьи.

В период с 2019 по 2020 год Ильяс Раилевич служил в армии. На СВО его мобилизовали в сентябре 2022 года. Был снайпером, получил награды: «За боевые заслуги» и «За выдающиеся заслуги перед Запорожской областью». В знак признания самоотверженности, мужества и беззаветного выполнения своего служебного долга Ильяс Ишбаев был посмертно награжден орденом Мужества. Указ об этом подписал российский президент Владимир Путин.

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Фото: соцсети