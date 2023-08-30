В Башкирии простились с многодетным участником СВО Азатом Гумеровым

14:38, 30 авг 2023

В Башкирии состоялась церемония похорон уроженца Белебеевского района республики Азата Гумерова, погибшего в зоне проведения спецоперации на Украине. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал руководитель муниципалитета Азат Сахабиев.

По словам чиновника, у Азат Гумерова, которому на момент гибели было 43 года, супруга и пятеро детей.

Согласно информации главы администрации района, военнослужащий родился 20 февраля 1980 года в городе Белебее. На территории ЛДНР он находился с сентября 2022 года.

За мужество и отвагу боец посмертно награжден орденами Мужества и генерала Шаймуратова.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Белебеевском районе простились с погибшим на СВО 31-летним отцом двоих детей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети