Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии простились с многодетным участником СВО Азатом Гумеровым

В Башкирии простились с многодетным участником СВО Азатом Гумеровым

14:38, 30 авг 2023

В Башкирии состоялась церемония похорон уроженца Белебеевского района республики Азата Гумерова, погибшего в зоне проведения спецоперации на Украине. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал руководитель муниципалитета Азат Сахабиев.

По словам чиновника, у Азат Гумерова, которому на момент гибели было 43 года, супруга и пятеро детей.

Согласно информации главы администрации района, военнослужащий родился 20 февраля 1980 года в городе Белебее. На территории ЛДНР он находился с сентября 2022 года.

За мужество и отвагу боец посмертно награжден орденами Мужества и генерала Шаймуратова.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Белебеевском районе простились с погибшим на СВО 31-летним отцом двоих детей.

В зоне СВО погиб уроженец Башкирии Руслан Нурмухаметов

Читайте также:

В зоне СВО погиб уроженец Башкирии Руслан Нурмухаметов

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белебеевский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

В Башкирии простились с погибшим во время спецоперации на Украине Азатом Музафаровым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим во время спецоперации на Украине Азатом Музафаровым
В Башкирии простились с ефрейтором Андреем Егоровым, погибшим на СВО
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с ефрейтором Андреем Егоровым, погибшим на СВО
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Миякинского района Башкирии Азат Кадыров
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Миякинского района Башкирии Азат Кадыров
В Башкирии простились погибшим в ходе СВО 32-летним Булатом Юсуповым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились погибшим в ходе СВО 32-летним Булатом Юсуповым


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok