В Башкирии простились с многодетным участником СВО Азатом Гумеровым
14:38, 30 авг 2023
В Башкирии состоялась церемония похорон уроженца Белебеевского района республики Азата Гумерова, погибшего в зоне проведения спецоперации на Украине. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал руководитель муниципалитета Азат Сахабиев.
По словам чиновника, у Азат Гумерова, которому на момент гибели было 43 года, супруга и пятеро детей.
Согласно информации главы администрации района, военнослужащий родился 20 февраля 1980 года в городе Белебее. На территории ЛДНР он находился с сентября 2022 года.
За мужество и отвагу боец посмертно награжден орденами Мужества и генерала Шаймуратова.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Белебеевском районе простились с погибшим на СВО 31-летним отцом двоих детей.
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