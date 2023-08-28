В зоне СВО погиб уроженец Башкирии Руслан Нурмухаметов

16:21, 28 авг 2023

В Башкирии в последний путь проводили 27-летнего уроженца Альшеевского района республики Руслана Нурмухаметова. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях разместил руководитель муниципалитета Дамир Мустафин.

Нурмухаметов родился в Раевском, школьное образование получил в населенном пункте Слак. После службы в армии, подписал контракт, принимал участие в боевых действиях на территории Сирии. Вернувшись в 2018 году в родные края трудился в Уфе, а затем в Москве.

С октября прошлого года Руслан принимал участие в спецоперации, являлся заместителем командира саперного взвода. Награжден медалями за участие в СВО, за разминирование и укрепление боевого содружества. Боец погиб 23 августа. 27 августа ему должно было исполниться 28 лет

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что на СВО погиб уроженец Альшеевского района РБ Николай Жуковский.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети