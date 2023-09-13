В Башкирии похоронили отца двух дочерей, погибшего в СВО

21:55, 13 сен 2023

В Башкирии накануне похоронили уроженца Архангельского района республики Николая Панина, погибшего в зоне проведения СВО на Украине. Информацию об этом распространила информационная служба районной администрации.

Николай Владимирович родился в населенном пункте Магаш. Переехал на постоянное место жительства в Уфу , там же и работал. Вместе с супругой Ольгой Александровной занимался воспитанием двоих дочерей. Товарищи по службе вспоминают его как дисциплинированного, достойного и смелого человека. Во время службы у Николая был позывной "Генерал".

Военнослужащий получил смертельное ранение 26 августа. Он был посмертно удостоен орденов Мужества и Шаймуратова.

Ранее на странице «Подслушано Архангельское в контакте» сообщалось о церемонии прощание с погибшим в СВО 26-летним Айратом Кильмухаметовым.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети