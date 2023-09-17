В Башкирии похоронили участника СВО Айрата Махиянова

09:58, 17 сен 2023

Накануне в Башкирии в последний путь проводили уроженца населенного пункта Сураманово Учалинского района республики Айрата Махиянова, погибшего в зоне проведения СВО на Украине. Информацию об этом распространила администрация муниципалитета.

Военнослужащий родился 12.01.1991 в населенном пункте Сураманово. После окончания местной школы поступил в учалинское СПТУ. В апреле текущего года Махиянов подписал контракт с МО РФ и отправился на спецоперацию.

Уроженец Башкортостана получил смертельное ранение 26 августа, в ходе выполнения боевых задач.

Ранее на странице «Новости Учалы» сообщалось об уроженце района - мобилизованном 40-летнем Рамиле Амирове, который погиб во время специальной военной операции.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети