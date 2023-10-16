В Башкирии простились еще с 4 погибшими на СВО бойцами

10:14, 16 окт 2023

В понедельник, 16 октября 2023 года, стало известно о гибели еще четверых жителей Башкирии, которые принимали участие в специальной военной операции на Украине.

Первым из списка значится 26-летний Ришат Кадырбаков из Зианчуринского района. Сегодня в 12:00 в деревне Верхнее Мамбетшино на площади перед зданием сельского клуба пройдет церемония прощания с этим молодым человеком. Согласно информации из его профиля в социальных сетях, Ришат родился 22 июля 1996 года. Последний раз он выкладывал свои фотографии 8 сентября, а был online месяц назад.

Вторым в списке идет 37-летний Александр Осинцев из Калтасинского района. О его гибели стало известно 13 октября, сообщает местная газета "Калтасинская заря". Александр принял решение подписать контракт и отправиться на спецоперацию 27 июля. Увы, спустя несколько месяцев, 4 октября,он получил смертельное ранение. Известно, что Александр родился 26.12.1985 года в Казахстане в многодетной семье, а затем переехал в д. Актуганово Калтасинского района республики.

Третьим в этом печальном списке значится 40-летний Ильшат Харисов из Гафурийского района. Траурный митинг состоялся также 13 октября, сообщает газета "Звезда". Ильшат появился на свет 21.05.1983 года в населенном пункте Татарский Саскуль. После школы он поступил в БГАУ на факультет землеустройства и лесного хозяйства. В 21 год Ильшата призвали в армию. Демобилизовавшись трудился вахтовым методом. Военнослужащий погиб 30 сентября, у него остались супруга и двое детей.

Еще один погибший - Динис Ласынов из деревни Абдряшево Абзелиловского района - служил в составе башкирского батальона имени Доставалова и погиб 2 октября. У него остались супруга и две дочери. По информации руководителя муниципалитета, Динис служил в звании ефрейтора на должности старшего механика-водителя. Окончив школу, прошел обучение в ДОСААФ, служил в армии. Динис был добрым и общительным человеком, любил играть на курае и принимал участие в районных мероприятиях.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети