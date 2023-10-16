Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии простились еще с 4 погибшими на СВО бойцами

В Башкирии простились еще с 4 погибшими на СВО бойцами

10:14, 16 окт 2023

В понедельник, 16 октября 2023 года, стало известно о гибели еще четверых жителей Башкирии, которые принимали участие в специальной военной операции на Украине.

Первым из списка значится 26-летний Ришат Кадырбаков из Зианчуринского района. Сегодня в 12:00 в деревне Верхнее Мамбетшино на площади перед зданием сельского клуба пройдет церемония прощания с этим молодым человеком. Согласно информации из его профиля в социальных сетях, Ришат родился 22 июля 1996 года. Последний раз он выкладывал свои фотографии 8 сентября, а был online месяц назад.

Вторым в списке идет 37-летний Александр Осинцев из Калтасинского района. О его гибели стало известно 13 октября, сообщает местная газета "Калтасинская заря". Александр принял решение подписать контракт и отправиться на спецоперацию 27 июля. Увы, спустя несколько месяцев, 4 октября,он получил смертельное ранение. Известно, что Александр родился 26.12.1985 года в Казахстане в многодетной семье, а затем переехал в д. Актуганово Калтасинского района республики.

Третьим в этом печальном списке значится 40-летний Ильшат Харисов из Гафурийского района. Траурный митинг состоялся также 13 октября, сообщает газета "Звезда". Ильшат появился на свет 21.05.1983 года в населенном пункте Татарский Саскуль. После школы он поступил в БГАУ на факультет землеустройства и лесного хозяйства. В 21 год Ильшата призвали в армию. Демобилизовавшись трудился вахтовым методом. Военнослужащий погиб 30 сентября, у него остались супруга и двое детей.

Еще один погибший - Динис Ласынов из деревни Абдряшево Абзелиловского района - служил в составе башкирского батальона имени Доставалова и погиб 2 октября. У него остались супруга и две дочери. По информации руководителя муниципалитета, Динис служил в звании ефрейтора на должности старшего механика-водителя. Окончив школу, прошел обучение в ДОСААФ, служил в армии. Динис был добрым и общительным человеком, любил играть на курае и принимал участие в районных мероприятиях.

 

В Башкирии простились с погибшим в СВО 24-летним Фиданом Сагидуллиным

Читайте также:

В Башкирии простились с погибшим в СВО 24-летним Фиданом Сагидуллиным

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: спецоперация Погибшие на Украине Зианчуринский район Гафурийский район Калтасинский район Абзелиловский район
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok