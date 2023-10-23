В Башкирии похоронили погибшего в СВО Александра Булякарова

11:47, 23 окт 2023

В Башкирии в последний путь проводили ветерана боевых действий на Северном Кавказе Александра Булякарова, погибшего в СВО. Это произошло в воскресенье, 22 октября.

Мэр города Сибай Азамат Юлдашбаев сообщил в соцсетях, что Александр был членом Сибайского отделения организации «Боевое братство». По словам чиновника, он принадлежал к поколению земляков, которые по зову сердца защищают сегодня рубежи нашей страны на передовой, как их деды много лет назад.

На «гражданке» Александр занимался мирным трудом. Окончив в Уфе топливно-энергетический колледж, он в 18 лет устроился транспортировщиком на завод железобетонных изделий в Сибае. До того как отправиться на спецоперацию работал мастером участка квартальных сетей в местном филиале компании «БашРТС».

Родился Александр в Сибае 6.11.1974 года. В 1993 году его призвали на срочную службу в армию.

Одна из землячек вспоминает, как в детстве восхищалась тем, как красиво Александр вместе с другом танцевал брейк. Для неё он навсегда останется добрым и очаровательным старшеклассником. Другие знакомые также отзываются о нём как о светлом и добром человеке.

На церемонии прощания орден Мужества, которым был награждён Александр, передали супруге бойца.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com/ Боевое Братство