«Добрый и отзывчивый человек»: в Башкирии похоронили 29-летнего участника СВО Тимура Московского

17:12, 05 ноя 2023

В Башкирии накануне в последний путь проводили уроженца Благоварского района республики Тимура Московского. 29-летний житель населенного пункта Коб-Покровка погиб в ходе специальной военной операции.

Глава местного муниципалитета М. Юсупов на своей личной страничке в социальных сетях рассказал, что мужчины служил наводчиком мотострелкового отделения.

Тимур появился на свет 12.01.1994 года в селе Коб-Покровка, здесь же получил среднее образование в школе. За время прохождения военной службы отличился исполнительностью и ответственным отношением к своим обязанностям, удостоившись похвальной грамоты от командования воинской части.

Как руководитель администрации района, сослуживцы и друзья Тимура Алексеевича отзываются о нем только самыми теплыми словами: надежный товарищ, внимательный к людям, добрый и отзывчивый человек. Таким он навсегда останется в благодарной памяти всех, кому довелось быть с ним знакомым.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети