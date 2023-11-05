Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

«Добрый и отзывчивый человек»: в Башкирии похоронили 29-летнего участника СВО Тимура Московского

«Добрый и отзывчивый человек»: в Башкирии похоронили 29-летнего участника СВО Тимура Московского

17:12, 05 ноя 2023

В Башкирии накануне в последний путь проводили уроженца Благоварского района республики Тимура Московского. 29-летний житель населенного пункта Коб-Покровка погиб в ходе специальной военной операции.

Глава местного муниципалитета М. Юсупов на своей личной страничке в социальных сетях рассказал, что мужчины служил наводчиком мотострелкового отделения.

Тимур появился на свет 12.01.1994 года в селе Коб-Покровка, здесь же получил среднее образование в школе. За время прохождения военной службы отличился исполнительностью и ответственным отношением к своим обязанностям, удостоившись похвальной грамоты от командования воинской части.

Как руководитель администрации района, сослуживцы и друзья Тимура Алексеевича отзываются о нем только самыми теплыми словами: надежный товарищ, внимательный к людям, добрый и отзывчивый человек. Таким он навсегда останется в благодарной памяти всех, кому довелось быть с ним знакомым.

В Башкирии простились с участником СВО Вадимом Байзигитовым

Читайте также:

В Башкирии простились с участником СВО Вадимом Байзигитовым
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok