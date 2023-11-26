В Башкирии простились с участником СВО из Мелеуза Артемом Ференчуком

В воскресенье, 26 ноября, в 11 часов утра на площади перед ГДК города Мелеуза в Башкирии в последний путь проводили Артема Александровича Ференчука. Он - уроженец этого города, погиб, героически выполняя свой воинский долг в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Об этом сообщил руководитель муниципального образования Рустэм Шамсутдинов. Он отметил, что Артем Ференчук отдал свою жизнь, защищая наше Отечество, проявив при этом истинный героизм и мужество. Вся республика гордится своими сыновьями и скорбит об их гибели.





Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети