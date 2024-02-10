В Башкирии простились с пожарным, погибшим на Украине

Накануне в Нуримановском районе Республики Башкортостан состоялась траурная церемония прощания с Евгением Матерковым - сотрудником Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям, который получил смертельное ранение находясь в зоне СВО.

По информации исполняющего обязанности председателя ведомства Кирилла Петрова в своём Telegram-канале сообщил, что во время поминальной службы матери павшего воина торжественно вручили орден генерала Шаймуратова - высшую награду Республики Башкортостан, которой Евгений Матерков был удостоен посмертно указом главы региона за проявленные мужество и героизм.

Матерков, уроженец Нуримановского района, работал в рядах Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям пожарным с 2015 года, и всегда отличался безупречной исполнительностью, добросовестным отношением к делу и беззаветным служением избранному делу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети