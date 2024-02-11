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«Покойся с миром, храбрый воин»: на СВО погиб уроженец Башкирии Руслан Хакимов

«Покойся с миром, храбрый воин»: на СВО погиб уроженец Башкирии Руслан Хакимов

В Хайбуллинском районе Башкортостана состоялись похороны участника СВО Руслана Хакимова. Как сообщил глава муниципалитета Рустам Шарипов, уроженец населенного пункта Мамбетово получил смертельное ранение 29 января 2024 года.

Согласно имеющейся информации, Руслан Хакимов отучился в средней школе села Писаревка Гайского района Оренбургской области, куда его семья переехала из Башкирии. Затем юноша поступил в профессиональное училище в селе Акъяр, после чего был призван на срочную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации. Отслужив положенный срок, Руслан Хакимов подписал контракт с Министерством обороны и продолжил военную карьеру, прослужив дополнительно 17 лет. На момент гибели он занимал должность командира мотострелкового взвода. За годы службы Руслан Хакимов был награждён многочисленными наградами, в числе которых медаль Суворова.

Как отметил Рустам Шарипов, согласно воле родственников погибшего, похороны военнослужащего состоялись в его родной деревне Мамбетово. Глава районной администрации выразил глубокие соболезнования семье, близким и родным Руслана Хакимова.

В Башкирии простились с пожарным, погибшим на Украине В Башкирии простились с пожарным, погибшим на Украине
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Хайбуллинский район спецоперация Погибшие на Украине
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