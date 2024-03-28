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Успеть до апреля: пенсионерам надо срочно написать заявление на новую льготу

Успеть до апреля: пенсионерам надо срочно написать заявление на новую льготу

21:33, 28 мар 2024

С наступлением апреля пенсионеры по всей стране готовятся к новому дачному сезону. Однако для многих пожилых граждан дорога к своим садово-огородным участкам может оказаться непростой финансовой нагрузкой. Власти решили облегчить эту задачу, предоставив пенсионерам приятный сюрприз – существенные льготы на проезд в общественном транспорте.

На территории Уральского региона уже принято решение предоставить людям преклонного возраста возможность экономить до половины стоимости проезда в пригородных поездах. Это нововведение станет заметным подспорьем для бюджетов пенсионеров, многие из которых привыкли проводить теплое время года на своих дачных участках, занимаясь садоводством и огородничеством.

Эксперты единодушно отмечают, что данная льгота окажется особенно полезной для множества российских пенсионеров-дачников, число которых в нашей стране исчисляется миллионами. С приходом апреля, когда на загородных владениях начинаются активные весенние работы, скидка на проезд позволит существенно сэкономить средства, обычно тратящиеся на транспортные расходы.

Чтобы воспользоваться этой выгодной возможностью, необходимо являться получателем страховой пенсии по старости или достичь установленного ранее пенсионного возраста. Тем, кто желает сократить свои траты на дорогу, рекомендуется не медлить и подать соответствующее заявление уже на этой неделе. Такая оперативность позволит вовремя оформить льготу и начать экономить значительные суммы с первых же поездок на дачу в новом сезоне.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Теги: пенсионеры
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