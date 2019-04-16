В Уфе водитель "скорой" сбил мальчика на велосипеде
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Накануне в 3 часа дня 63-летний водитель автомобиля «скорой помощи» наехал на 10-летнего велосипедиста. Как сообщает отдел ГИБДД по Уфе, в результате аварии ребенок получил различные травмы и после оказания медпомощи был отпущен, сообщает сайт Newsbash.ru.
Подробности ДТП уточняются.мертвые тела становились объектом наживы
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