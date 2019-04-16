В Уфе водитель "скорой" сбил мальчика на велосипеде

Накануне в 3 часа дня 63-летний водитель автомобиля «скорой помощи» наехал на 10-летнего велосипедиста. Как сообщает отдел ГИБДД по Уфе, в результате аварии ребенок получил различные травмы и после оказания медпомощи был отпущен, сообщает сайт Newsbash.ru.

По предварительным данным, мужчина следовал по двору дома №13 по улице Шумавцова в Калининском районе города. В момент столкновения ребенок пересекал дворовой проезд.Подробности ДТП уточняются.