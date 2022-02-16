В Башкирии водитель Volkswagen Touareg столкнулся с попутной автомашиной скорой помощи
10:30, 16 фев 2022
ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в Уфе утром 16 февраля, сообщает ГИБДД Башкирии.
На Бельском мосту мужчина на Volkswagen Touareg столкнулся с попутной автомашиной скорой помощи «Газель», которая затем врезалась в перильные ограждения. В результате аварии пострадавших нет. Известно, что машина скорой ехала с включёнными проблесковыми маячками.
Подробности ДТП уточняются.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель "Škoda Rapid"сбил 8-летнего ребёнка.