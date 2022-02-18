В Башкирии в ДТП возле светофора пострадала женщина за рулем
10:27, 18 фев 2022
ДТП с пострадавшей женщиной произошло в Уфе минувшей ночью, сообщает отдел ГИБДД по городу.
На улице 8 Марта 21-летний парень на Opel Astra столкнулся с впереди стоящей на запрещающий сигнал светофора машиной ВАЗ-2114 под управлением 35-летней женщины. В результате аварии автоледи обратилась с ушибом в медучреждение.
Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе Башкирии столкнулись "Skoda Karoq" и попутный грузовик "Renault".