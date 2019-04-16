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В Белорецке закололи ножом должника

Добавлено: 16.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
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В Белорецке закололи ножом должника

По улице 50-летия Октября в Белорецке местный житель обнаружил лежащего на земле мужчину с множественными ножевыми ранениями. Как сообщает МВД по Башкирии, пострадавший рассказал очевидцу, кто его ранил, и попросил вызвать скорую помощь.

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Полицейские опросили жильцов дома, где был найден человек, и выявили свидетелей произошедшего, которые видели подозреваемого в окно. Вскоре правоохранители задержали 29-летнего ранее судимого мужчину, который признался в содеянном, сообщает сайт Newsbash.ru.

По словам задержанного, между ним и потерпевшим произошел конфликт из-за неоплаченного старого долга. В ходе ссоры подозреваемый достал нож и несколько раз ударил им мужчину.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ч.2 ст.111 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Мужчина в настоящее время заключён под стражу, ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Происшествия: в Белорецком районе обнаружили тело Ляйсан Султановой 

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