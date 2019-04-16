В Белорецке закололи ножом должника
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По улице 50-летия Октября в Белорецке местный житель обнаружил лежащего на земле мужчину с множественными ножевыми ранениями. Как сообщает МВД по Башкирии, пострадавший рассказал очевидцу, кто его ранил, и попросил вызвать скорую помощь.
По словам задержанного, между ним и потерпевшим произошел конфликт из-за неоплаченного старого долга. В ходе ссоры подозреваемый достал нож и несколько раз ударил им мужчину.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ч.2 ст.111 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Мужчина в настоящее время заключён под стражу, ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
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