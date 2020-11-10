Житель Хайбуллинского района ударил соседа ножом за то, что тот его разбудил

Хайбуллинский район | 10 ноя 2020 | 10:19

В Хайбуллинском районе Башкирии мужчина ударил ножом соседа за то, что тот его разбудил. Полицейские задержали подозреваемого.







В воскресенье, 8 ноября из села Целинный в больницу доставили 39-летнего мужчину с ножевыми ранениями в плечо и грудь. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что потерпевший и подозреваемый живут по соседству. В тот день мужчины решили выпить и закусить. Самогон оказался довольно крепким и 33-летний хозяин квартиры уснул.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram