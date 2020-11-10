Житель Хайбуллинского района ударил соседа ножом за то, что тот его разбудил

В Хайбуллинском районе Башкирии мужчина ударил ножом соседа за то, что тот его разбудил. Полицейские задержали подозреваемого.
В воскресенье, 8 ноября из села Целинный в больницу доставили 39-летнего мужчину с ножевыми ранениями в плечо и грудь. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что потерпевший и подозреваемый живут по соседству. В тот день мужчины решили выпить и закусить. Самогон оказался довольно крепким и 33-летний хозяин квартиры уснул.
Сосед решил разбудить товарища. Обозленный тем, что сосед не дает ему поспать, мужчина встал, взял нож и ударил им два раза своего товарища. После этого подозреваемый вновь уснул. Будить его уже пришлось полицейским. Сейчас пострадавший находится в больнице. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью следователем Отдела МВД России по Хайбуллинскому району возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.