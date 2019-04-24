В Дуванском районе спасли девочку, которая провалилась в колодец
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По данным региональной Росгвардии, инцидент произошел на днях в селе Месягутово. Девятилетняя девочка вечером возвращалась со школы и, не заметив открытый люк, провалилась в колодец высотой три метра, сообщает сайт Newsbash.ru.
Оказалось, что яма была наполовину затоплена водой, школьница серьезных травм не получила. Девочку госпитализировали с травмой голени. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
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