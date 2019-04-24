В Дуванском районе спасли девочку, которая провалилась в колодец

По данным региональной Росгвардии, инцидент произошел на днях в селе Месягутово. Девятилетняя девочка вечером возвращалась со школы и, не заметив открытый люк, провалилась в колодец высотой три метра, сообщает сайт Newsbash.ru.



Крики попавшего в беду ребенка, услышали прохожие, которые сообщили о произошедшем сотрудникам Росгвардии, дежурившим неподалеку.Оказалось, что яма была наполовину затоплена водой, школьница серьезных травм не получила. Девочку госпитализировали с травмой голени. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.