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В Дуванском районе спасли девочку, которая провалилась в колодец

Добавлено: 24.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дуванский район
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В Дуванском районе спасли девочку, которая провалилась в колодец

По данным региональной Росгвардии, инцидент произошел на днях в селе Месягутово. Девятилетняя девочка вечером возвращалась со школы и, не заметив открытый люк, провалилась в колодец высотой три метра, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Крики попавшего в беду ребенка, услышали прохожие, которые сообщили о произошедшем сотрудникам Росгвардии, дежурившим неподалеку.

Оказалось, что яма была наполовину затоплена водой, школьница серьезных травм не получила. Девочку госпитализировали с травмой голени. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

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