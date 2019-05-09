В одном из детсадов Уфы под ногами родителя и девочки рухнул лестничный пролет
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Дикий случай разгильдяйства и халатности ответственных работников произошел в детском саду № 214, расположенном на проспекте Октября 45/3 в Уфе. Здесь рухнул лестничный пролет, ведущий с первого этажа в детскую группу, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Мужчина, ставший жертвой обрушившегося пролета, недоумевает, как подобное происшествие может быть возможным в здании, где одновременно находится масса детей.
- Хорошо, что по лестнице спускались только мы с ребенком, - говорит он. – А если бы шла детская группа? Страшной трагедии было бы не избежать.Лестница была сделана из бетонных блоков, положенных в пазы в кирпичной стене. С течением времени строительный материал износился, и пролет просто рухнул вниз. Интересно, что лестница "висела" в воздухе - под ней находилась пустота.
По словам родителей, в садике не ожидали подобного чрезвычайного происшествия и были уверены, что лестница еще достаточно крепкая. Теперь взрослые переживают за своих малышей, которых они оставляют в этом здании. Если все конструкции строения возведены «на авось», как рухнувшая лестница, то в этом детсаду никто не застрахован от несчастий.
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