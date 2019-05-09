В одном из детсадов Уфы под ногами родителя и девочки рухнул лестничный пролет

Дикий случай разгильдяйства и халатности ответственных работников произошел в детском саду № 214, расположенном на проспекте Октября 45/3 в Уфе. Здесь рухнул лестничный пролет, ведущий с первого этажа в детскую группу, сообщает сайт Newsbash.ru.



- Хорошо, что по лестнице спускались только мы с ребенком, - говорит он. – А если бы шла детская группа? Страшной трагедии было бы не избежать.

На счастье, дети не пострадали, зато один из родителей, спускавшийся по злополучной лестнице, получил перелом ребер, сотрясение головного мозга и ушибы. Папа забрал дочку из группы «Цыпленок», и они вдвоем пошли вниз к выходу на улицу. Ничего не предвещало беды, как вдруг раздался грохот и у них под ногами «поехала лестница». Отец успел вытолкнуть дочку вперед, и девочка оказалась в безопасном месте. А вот родитель серьезно пострадал: врачи зафиксировали у него сотрясение головного мозга, ушиб передней брюшной стенки и перелом хрящевой части шестого ребра.Мужчина, ставший жертвой обрушившегося пролета, недоумевает, как подобное происшествие может быть возможным в здании, где одновременно находится масса детей.Лестница была сделана из бетонных блоков, положенных в пазы в кирпичной стене. С течением времени строительный материал износился, и пролет просто рухнул вниз. Интересно, что лестница "висела" в воздухе - под ней находилась пустота.По словам родителей, в садике не ожидали подобного чрезвычайного происшествия и были уверены, что лестница еще достаточно крепкая. Теперь взрослые переживают за своих малышей, которых они оставляют в этом здании. Если все конструкции строения возведены «на авось», как рухнувшая лестница, то в этом детсаду никто не застрахован от несчастий.