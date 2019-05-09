Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В одном из детсадов Уфы под ногами родителя и девочки рухнул лестничный пролет

В одном из детсадов Уфы под ногами родителя и девочки рухнул лестничный пролет

Добавлено: 09.05.19
Просмотров: 94
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В одном из детсадов Уфы под ногами родителя и девочки рухнул лестничный пролет

Дикий случай разгильдяйства и халатности ответственных работников произошел в детском саду № 214, расположенном на проспекте Октября 45/3 в Уфе. Здесь рухнул лестничный пролет, ведущий с первого этажа в детскую группу, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Уфе найдены останки четвертованного тела

Читайте также:

В Уфе найдены останки четвертованного тела
На счастье, дети не пострадали, зато один из родителей, спускавшийся по злополучной лестнице, получил перелом ребер, сотрясение головного мозга и ушибы. Папа забрал дочку из группы «Цыпленок», и они вдвоем пошли вниз к выходу на улицу. Ничего не предвещало беды, как вдруг раздался грохот и у них под ногами «поехала лестница». Отец успел вытолкнуть дочку вперед, и девочка оказалась в безопасном месте. А вот родитель серьезно пострадал: врачи зафиксировали у него сотрясение головного мозга, ушиб передней брюшной стенки и перелом хрящевой части шестого ребра.

Мужчина, ставший жертвой обрушившегося пролета, недоумевает, как подобное происшествие может быть возможным в здании, где одновременно находится масса детей.
- Хорошо, что по лестнице спускались только мы с ребенком, - говорит он. – А если бы шла детская группа? Страшной трагедии было бы не избежать.
Лестница была сделана из бетонных блоков, положенных в пазы в кирпичной стене. С течением времени строительный материал износился, и пролет просто рухнул вниз. Интересно, что лестница "висела" в воздухе - под ней находилась пустота.

По словам родителей, в садике не ожидали подобного чрезвычайного происшествия и были уверены, что лестница еще достаточно крепкая. Теперь взрослые переживают за своих малышей, которых они оставляют в этом здании. Если все конструкции строения возведены «на авось», как рухнувшая лестница, то в этом детсаду никто не застрахован от несчастий.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
На заводе УМПО в Уфе насмерть разбился рабочий
Происшествия
На заводе УМПО в Уфе насмерть разбился рабочий
В Альшеевском районе пятиклассник избил свою одноклассницу
Происшествия
В Альшеевском районе пятиклассник избил свою одноклассницу
В Куюргазинском районе слесарь упал с высоты, когда вешал шторы на ворота
Происшествия
В Куюргазинском районе слесарь упал с высоты, когда вешал шторы на ворота
В одном из уфимских детсадов ввели правило: на утренник может прийти только один из родителей
Общество
В одном из уфимских детсадов ввели правило: на утренник может прийти только один из родителей
Муж Елены Малышевой попал под автобус
Происшествия
Муж Елены Малышевой попал под автобус
В Стерлитамаке ребенок получил травмы застряв в дверях маршрутки
Происшествия
В Стерлитамаке ребенок получил травмы застряв в дверях маршрутки
В Архангельском районе подрались отец с сыном
Происшествия
В Архангельском районе подрались отец с сыном
В ночном клубе Москвы избили звезду сериала «Солдаты»
Общество / Происшествия
В ночном клубе Москвы избили звезду сериала «Солдаты»
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: