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Бывшего вратаря ФК «Уфа» не пустили на борт самолета за пьяный дебош

Добавлено: 12.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
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Бывшего вратаря ФК «Уфа» не пустили на борт самолета за пьяный дебош

Голкипера сборной России Андрея Лунёва задержали во «Внуково». Экс-вратаря уфимского клуба отказались пускать на борт, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Футболист был в состоянии алкогольного опьянения, а также вёл себя вызывающе. На отказ сотрудников авиакомпании спортсмен стал их оскорблять. В настоящий момент Андрея Лунёва доставили в отделение полиции для оформления протокола.

Напомним, футболист стал игроком «Уфы» летом 2015 года. Андрей Лунёв провёл за башкирскую команду десять матчей, пропустил семь мячей, шесть игр отстоял на «ноль».
Фото: Интернет

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