Бывшего вратаря ФК «Уфа» не пустили на борт самолета за пьяный дебош
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Голкипера сборной России Андрея Лунёва задержали во «Внуково». Экс-вратаря уфимского клуба отказались пускать на борт, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Напомним, футболист стал игроком «Уфы» летом 2015 года. Андрей Лунёв провёл за башкирскую команду десять матчей, пропустил семь мячей, шесть игр отстоял на «ноль».
Фото: Интернет
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