Бывшего вратаря ФК «Уфа» не пустили на борт самолета за пьяный дебош

Голкипера сборной России Андрея Лунёва задержали во «Внуково». Экс-вратаря уфимского клуба отказались пускать на борт, сообщает сайт Newsbash.ru.



Футболист был в состоянии алкогольного опьянения, а также вёл себя вызывающе. На отказ сотрудников авиакомпании спортсмен стал их оскорблять. В настоящий момент Андрея Лунёва доставили в отделение полиции для оформления протокола.Напомним, футболист стал игроком «Уфы» летом 2015 года. Андрей Лунёв провёл за башкирскую команду десять матчей, пропустил семь мячей, шесть игр отстоял на «ноль».Фото: Интернет