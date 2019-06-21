Жительница Давлеканово пожаловалась на черствость сотрудников ГИБДД

Жительница Давлеканово Ирина Салбен опубликовала в социальных сетях жалобу на действия сотрудников региональной дорожной полиции. Со слов женщины, вместо того, чтобы помочь ее отцу, которому стало плохо, представители правоохранительных органов заполняли документы, сообщает сайт Newsbash.ru.







«Мой отец ехал с рыбалки, и ему стало плохо около больницы, задел машину, вызвали ГАИ. Мужчина, увидев, что отцу плохо, не предъявил никаких претензий. Сотрудники ГАИ вместо того, чтобы вызвать «скорую», заполняли документы, потом сами привезли его, так как он ничего не говорил и еле показывал на сердце, вызвали маму, которая сама с палочкой ползает, дали ей документы подписать и уехали. Она в шоке, ели вывела из машины и вызвала скорую! Ну как же так», – возмутилась Ирина. С ее слов врачи в Уфе констатировали у пострадавшего инсульт и инфаркт.

«Получив сообщение от оперативного дежурного ОМВД России по Давлекановскому району, сотрудники ГИБДД выехали на место дорожно-транспортного происшествия. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД, выяснив сложившейся обстоятельства, предложили помощь вашему отцу, принесли воды, и предложили ему вызвать «Скорую помощь». Однако от помощи он отказался, сказав, что, он едет с рыбалки, устал, всю ночь не спал, и с ним все в порядке, что он немного посидит и доедет до дома. Есть очевидцы данного диалога. На неоднократные предложения проехать в Давлекановскую ЦРБ или вызвать скорую мужчина отказался. Он попросил сотрудников ГИБДД довезти его до дома. Сотрудники уточнили адрес места проживания вашего отца, и пересадив его на пассажирское сиденье, сами отвезли его домой, сев за руль автомобиля. Они привезли вашего отца домой и предложили помощь ещё раз, однако, ваши близкие от неё отказались. Супруга сказала, что такое с ним не в первый раз и что она вызовет сына, а сотрудники могут ехать. Дальнейшие действия по оказанию помощи вашему отцу после приезда домой и как уехали сотрудники, должны были оказывать ваши родные», – прокомментировали произошедшее в ведомстве.

У сотрудников ГИБДД Давлекановского района однако свой взгляд на случившееся.