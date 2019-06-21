Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Жительница Давлеканово пожаловалась на черствость сотрудников ГИБДД

Жительница Давлеканово пожаловалась на черствость сотрудников ГИБДД

Добавлено: 21.06.19
Просмотров: 12
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Давлекановский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Жительница Давлеканово пожаловалась на черствость сотрудников ГИБДД

Жительница Давлеканово Ирина Салбен опубликовала в социальных сетях жалобу на действия сотрудников региональной дорожной полиции. Со слов женщины, вместо того, чтобы помочь ее отцу, которому стало плохо, представители правоохранительных органов заполняли документы, сообщает сайт Newsbash.ru.


«Мой отец ехал с рыбалки, и ему стало плохо около больницы, задел машину, вызвали ГАИ. Мужчина, увидев, что отцу плохо, не предъявил никаких претензий. Сотрудники ГАИ вместо того, чтобы вызвать «скорую», заполняли документы, потом сами привезли его, так как он ничего не говорил и еле показывал на сердце, вызвали маму, которая сама с палочкой ползает, дали ей документы подписать и уехали. Она в шоке, ели вывела из машины и вызвала скорую! Ну как же так», – возмутилась Ирина. С ее слов врачи в Уфе констатировали у пострадавшего инсульт и инфаркт.
В Давлекановском районе подросток изнасиловал 88-летнюю пенсионерку

Читайте также:

В Давлекановском районе подросток изнасиловал 88-летнюю пенсионерку
У сотрудников ГИБДД Давлекановского района однако свой взгляд на случившееся.
«Получив сообщение от оперативного дежурного ОМВД России по Давлекановскому району, сотрудники ГИБДД выехали на место дорожно-транспортного происшествия.  Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД, выяснив сложившейся обстоятельства, предложили помощь вашему отцу, принесли воды, и предложили ему вызвать «Скорую помощь». Однако от помощи он отказался, сказав, что, он едет с рыбалки, устал, всю ночь не спал, и с ним все в порядке, что он немного посидит и доедет до дома. Есть очевидцы данного диалога.  На неоднократные предложения проехать в Давлекановскую ЦРБ или вызвать скорую мужчина отказался. Он попросил сотрудников ГИБДД довезти его до дома. Сотрудники уточнили адрес места проживания вашего отца, и пересадив его на пассажирское сиденье, сами отвезли его домой, сев за руль автомобиля. Они привезли вашего отца домой и предложили помощь ещё раз, однако, ваши близкие от неё отказались. Супруга сказала, что такое с ним не в первый раз и что она вызовет сына, а сотрудники могут ехать. Дальнейшие действия по оказанию помощи вашему отцу после приезда домой и как уехали сотрудники, должны были оказывать ваши родные», – прокомментировали произошедшее в ведомстве.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Надпись "Полиция" хотят убрать с формы российских
Это интересно
Надпись "Полиция" хотят убрать с формы российских
В Давлекановском районе объявили о закрытии завода по переработке молока
Экономика
В Давлекановском районе объявили о закрытии завода по переработке молока
В Абзелиловском районе за рулем автобуса от сердечной недостаточности умер водитель
Происшествия
В Абзелиловском районе за рулем автобуса от сердечной недостаточности умер водитель
В Баймакском районе малолетний мальчик отравился съев пачку лекарств
Происшествия
В Баймакском районе малолетний мальчик отравился съев пачку лекарств
В РЭО ГИБДД города Уфы умер мужчина не выстояв своей очереди
Происшествия
В РЭО ГИБДД города Уфы умер мужчина не выстояв своей очереди
В Мелеузе один школьник умер, один пострадал при игре с газовым баллончиком
Общество
В Мелеузе один школьник умер, один пострадал при игре с газовым баллончиком
В Уфе подросток отравился и умер надышавшись газом из зажигалки
Происшествия
В Уфе подросток отравился и умер надышавшись газом из зажигалки
В Уфе охранники клуба избили посетителей
Происшествия
В Уфе охранники клуба избили посетителей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: