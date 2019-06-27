В Чишминском районе пропал семилетний мальчик Аскар

В Чишминском районе Башкирии пропал семилетний Аскар Г. В группе «Лиза Алерт. Башкортостан» «ВКонтакте» сообщается, что маленький житель деревни Новые Ябалаклы 26 июня ушел пасти гусей и не вернулся, сообщает сайт Newsbash.ru.





Волонтеры сегодня вечером собираются на поиски ребенка.

«Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просим звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 либо 02», — обратились добрвльцы к гражданам.

По данным пресс-службы МВД по РБ, в полицию поступило заявление о пропаже мальчика. Стражи порядка ведут его поиски.Приметы: рост около 115 см, худощавого телосложения, темные кудрявые волосы, карие глаза.Был одет в белую футболку, черные шорты. Уже найдены черные сланцы.