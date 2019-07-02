Туристка из Уфы Альмира Захарова умерла в Афинах

Сотрудники греческого отеля обнаружили бездыханное тело женщины в номере. Туристка из Уфы была обнаружена мертвой в одном из отелей в Афинах, сообщает сайт Newsbash.ru.





Следов насилия на теле или следов борьбы в комнате не зафиксировано. По предварительным данным, 30-летняя жительница Уфы Альмира Захарова умерла от инсульта мозга. Установить обстоятельства смерти удастся после экспертизы патологоанатома. Об этом в социальных сетях сообщили ее подруги.

Всех неравнодушных жителей Уфы и республики просят помочь с транспортировкой тела погибшей Альмиры. Для транспортировки тела из Грецию в Россию требуется более 300 тысяч рублей. Желающие помочь могут перевести средства на расчетный счет подруги в Сбербанке: 5469 4000 3555 9728