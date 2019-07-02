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Туристка из Уфы Альмира Захарова умерла в Афинах

Добавлено: 02.07.19
Просмотров: 202
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Туристка из Уфы Альмира Захарова умерла в Афинах

Сотрудники греческого отеля обнаружили бездыханное тело женщины в номере. Туристка из Уфы была обнаружена мертвой в одном из отелей в Афинах, сообщает сайт Newsbash.ru.

Следов насилия на теле или следов борьбы в комнате не зафиксировано. По предварительным данным, 30-летняя жительница Уфы Альмира Захарова умерла от инсульта мозга. Установить обстоятельства смерти удастся после экспертизы патологоанатома. Об этом в социальных сетях сообщили ее подруги.

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Всех неравнодушных жителей Уфы и республики просят помочь с транспортировкой тела погибшей Альмиры. Для транспортировки тела из Грецию в Россию требуется более 300 тысяч рублей. Желающие помочь могут перевести средства на расчетный счет подруги в Сбербанке: 5469 4000 3555 9728

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