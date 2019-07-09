Муж Луизы Хайруллиной рассказал, что заставлял жену красть деньги из банка

На странице группы Фонда Луизы Хайруллиной во Вконтакте сообщаются детали разговора предпринимателя и общественника Азамата Галина, являющегося ее создателем, и мужа Луизы Хайруллиной, сообщает сайт Newsbash.ru.





Согласно приведенной информации, деньги супруги действительно брали, однако супруг Луизы сообщил, что украденного уже нет.

«Муж Луизы внешне выглядит бодро. Разговаривает по дорогому смартфону. Ухожен, прилично одет. Витает в облаках, и, надеется, что его не посадят. Пришлось объяснить ему, что факт присвоения имеется. И как минимум деньги надо вернуть», – описывается мужчина на странице фонда.

«Давил на нее, говорил жене «сдам тебя в полицию». Деньги ему были нужны для брокерских ставок. С переменным успехом, иногда сразу, иногда более продолжительное время, он спустил на брокерских операциях к концу 18 года более половины суммы. Каждый день он убеждал и давил на жену, просил вынести еще. Вот еще чуть-чуть и мы заработаем и все отдадим, он говорил», – рассказывается в группе.

«Никто из детей никуда не звонил. Как их обнаружили они не знают. Вот такая история... Жена когда узнала, что он на свободе, грустно выругалась», – сообщается в группе.

Также он рассказал, что денежные средства из банка выносились последние два года. Всего, с его слов, из организации вынесли 25,5 млн рублей. В сообщении упоминается, что выносить деньги из банка требовал он.Согласно приведенному сообщению, ко дню побега в банке осталось всего чуть меньше миллиона рублей, которые забрала Луиза в день побега. Со слов ее мужа, скрывались они недалеко от дома, добежали до Казани.

Напомним, экс-кассир банка Луиза Хайруллина покинула работу 27 июля и вышла на улицу с крупной суммой денег – около 23 млн рублей. После чего пропала вместе с семьей, включая мужа и двоих детей. 4 июля оперативники задержали ее на съемной квартире в Казани. Уже после задержания Луизы Хайруллиной рассказал, куда потратил украденное.

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