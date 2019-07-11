ДТП в Мелеузе: на улице Юрматинской водитель на внедорожнике насмерть сбил девушку

Авария в Мелеузе унесла жизнь 29-летней местной жительницы. Девушка переходила дорогу в неположенном месте. ДТП произошло накануне ночью на улице Юрматинской, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, за рулем «Chevrolet GMT» находился 46-летний житель Ямало-Ненецкого округа. Девушка получила травмы не совместимые с жизнью и погибла до приезда медиков.