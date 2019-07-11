ДТП в Мелеузе: на улице Юрматинской водитель на внедорожнике насмерть сбил девушку
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Авария в Мелеузе унесла жизнь 29-летней местной жительницы. Девушка переходила дорогу в неположенном месте. ДТП произошло накануне ночью на улице Юрматинской, сообщает сайт Newsbash.ru.
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