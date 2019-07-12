Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » ДТП в Аургазинском районе: в селе Староабсалямово погиб пастух вылетев на мотоцикле в овраг

ДТП в Аургазинском районе: в селе Староабсалямово погиб пастух вылетев на мотоцикле в овраг

Добавлено: 12.07.19
Просмотров: 123
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Аургазинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
ДТП в Аургазинском районе: в селе Староабсалямово погиб пастух вылетев на мотоцикле в овраг

Накануне вечером в Аургазинском районе 28-летний водитель мотоцикла ИЖ «Планета 5» вылетел в карстовый овраг. Как сообщает ГИБДД по РБ, от полученных травм мужчина скончался на месте, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Аургазинском районе ураганный ветер повредил дома и оставил жителей без электричества | видео

Читайте также:

В Аургазинском районе ураганный ветер повредил дома и оставил жителей без электричества | видео
Инцидент произошел на пастбище вблизи села Староабсалямово, где мужчина пас скот. Отмечается, что погибший ранее был судим за повторное нетрезвое вождение.

Обстоятельства ДТП уточняются.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Авария в Миякинском районе: погиб водитель вылетев в кювет и врезавшись в бетонный блок
Происшествия
Авария в Миякинском районе: погиб водитель вылетев в кювет и врезавшись в бетонный блок
ДТП в Бижбулякском районе: КамАЗ опрокинулся в кювет, водитель погиб
Происшествия
ДТП в Бижбулякском районе: КамАЗ опрокинулся в кювет, водитель погиб
В Туймазинском районе водитель вылетел в кювет
Происшествия
В Туймазинском районе водитель вылетел в кювет
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет
Происшествия
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет
В Белебеевском районе погиб пешеход после наезда автомобиля
Происшествия
В Белебеевском районе погиб пешеход после наезда автомобиля
В Гафурийском районе автомобиль вылетел в кювет: погиб водитель
Происшествия
В Гафурийском районе автомобиль вылетел в кювет: погиб водитель
В Белебеевском районе иномарка сбила насмерть мотоциклиста
Происшествия
В Белебеевском районе иномарка сбила насмерть мотоциклиста
В Альшеевском районе в результате ДТП погиб водитель
Происшествия
В Альшеевском районе в результате ДТП погиб водитель
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: