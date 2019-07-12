ДТП в Аургазинском районе: в селе Староабсалямово погиб пастух вылетев на мотоцикле в овраг

Накануне вечером в Аургазинском районе 28-летний водитель мотоцикла ИЖ «Планета 5» вылетел в карстовый овраг. Как сообщает ГИБДД по РБ, от полученных травм мужчина скончался на месте, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Инцидент произошел на пастбище вблизи села Староабсалямово, где мужчина пас скот. Отмечается, что погибший ранее был судим за повторное нетрезвое вождение.Обстоятельства ДТП уточняются.