ДТП в Аургазинском районе: в селе Староабсалямово погиб пастух вылетев на мотоцикле в овраг
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Накануне вечером в Аургазинском районе 28-летний водитель мотоцикла ИЖ «Планета 5» вылетел в карстовый овраг. Как сообщает ГИБДД по РБ, от полученных травм мужчина скончался на месте, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Обстоятельства ДТП уточняются.
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