В Ишимбае мужчина напал с ножом на почтальона, потребовав отдать ему все деньги

В республиканской росгвардии сообщили, что задержали напавшего с ножом на сотрудников отделения почты мужчину, сообщает сайт Newsbash.ru.





Уточняется, что инцидент произошел на улице Бульварной в Ишимбае. По данным росгвардии, в отделение ворвался незнакомый молодой человек и, угрожая ножом, потребовал отдать ему все деньги. С награбленным он выбежал на улицу и попытался скрыться на такси. Однако водитель догадался и попытался задержать нападавшего.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Когда остановить грабителя не удалось, таксист обратился в вневедомственную охрану. Злоумышленника поймали в том же районе. Им оказался 27-летний ранее судимый местный житель, которого передали полиции для дальнейших разбирательств.