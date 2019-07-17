Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Ишимбае мужчина напал с ножом на почтальона, потребовав отдать ему все деньги

В Ишимбае мужчина напал с ножом на почтальона, потребовав отдать ему все деньги

Добавлено: 17.07.19
Просмотров: 95
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Ишимбайский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Ишимбае мужчина напал с ножом на почтальона, потребовав отдать ему все деньги

В республиканской росгвардии сообщили, что задержали напавшего с ножом на сотрудников отделения почты мужчину, сообщает сайт Newsbash.ru.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Бульварной в Ишимбае. По данным росгвардии, в отделение ворвался незнакомый молодой человек и, угрожая ножом, потребовал отдать ему все деньги. С награбленным он выбежал на улицу и попытался скрыться на такси. Однако водитель догадался и попытался задержать нападавшего.

В Ишимбайском районе Башкирии ночью горел шихан Торатау

Читайте также:

В Ишимбайском районе Башкирии ночью горел шихан Торатау
Когда остановить грабителя не удалось, таксист обратился в вневедомственную охрану. Злоумышленника поймали в том же районе. Им оказался 27-летний ранее судимый местный житель, которого передали полиции для дальнейших разбирательств.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Дюртюлинском районе рецидивист попытался ограбить офис микрофинансирования
Происшествия
В Дюртюлинском районе рецидивист попытался ограбить офис микрофинансирования
В Уфе мужчина угрожая школьнику проник в квартиру и начал выносить ценные вещи
Происшествия
В Уфе мужчина угрожая школьнику проник в квартиру и начал выносить ценные вещи
В Стерлитамаке брат пошел на брата с ножом
Происшествия
В Стерлитамаке брат пошел на брата с ножом
В Уфе компания молодых людей угрожая ножом ограбила прохожего
Происшествия
В Уфе компания молодых людей угрожая ножом ограбила прохожего
В Мелеузе задержали мужчину напавшего с ножом на продавца магазина
Происшествия
В Мелеузе задержали мужчину напавшего с ножом на продавца магазина
В Уфе мужчина хотел купить пиво купюрой "Банка приколов"
Происшествия
В Уфе мужчина хотел купить пиво купюрой "Банка приколов"
В Стерлитамаке совершено дерзкое разбойное нападение на ювелирный магазин
Происшествия
В Стерлитамаке совершено дерзкое разбойное нападение на ювелирный магазин
В Баймаке школьник напал с ножом на одноклассника
Общество / Происшествия
В Баймаке школьник напал с ножом на одноклассника
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: