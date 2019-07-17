В Ишимбае мужчина напал с ножом на почтальона, потребовав отдать ему все деньги
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В республиканской росгвардии сообщили, что задержали напавшего с ножом на сотрудников отделения почты мужчину, сообщает сайт Newsbash.ru.
Уточняется, что инцидент произошел на улице Бульварной в Ишимбае. По данным росгвардии, в отделение ворвался незнакомый молодой человек и, угрожая ножом, потребовал отдать ему все деньги. С награбленным он выбежал на улицу и попытался скрыться на такси. Однако водитель догадался и попытался задержать нападавшего.
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