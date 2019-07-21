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В Миякинском районе пьяный водитель сбил дорожных рабочих

Добавлено: 21.07.19
Просмотров: 107
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Миякинский район
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В Миякинском районе пьяный водитель сбил дорожных рабочих

Утром 20 июля на территории Миякинского района под колеса автомобиля попали двое дорожных рабочих. Все случилось на 18 километре трассы Киргиз-Мияки-Арсланово, когда рабочие красили нерегулируемых пешеходный переход, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Внезапно мужчин 54 и 56 лет сбил автомобиль, водитель которого сразу же после наезда скрылся. Пострадавших доставили в больницу, а полицейские приступили к поиску злоумышленника.

Нарушителя задержали всего в 12 километрах от места аварии в лесопосадке. 29-летний водитель «ВАЗа-2115» оказался пьян.
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