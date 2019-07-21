В Миякинском районе пьяный водитель сбил дорожных рабочих
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Утром 20 июля на территории Миякинского района под колеса автомобиля попали двое дорожных рабочих. Все случилось на 18 километре трассы Киргиз-Мияки-Арсланово, когда рабочие красили нерегулируемых пешеходный переход, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Нарушителя задержали всего в 12 километрах от места аварии в лесопосадке. 29-летний водитель «ВАЗа-2115» оказался пьян.
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