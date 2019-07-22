В Бирском районе в овраге нашли тело пропавшей Оксаны Волковой
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Сегодня, 22 июля, от родственников пропавшей 46-летней Оксаны Волковой стало известно о том, что женщину нашли мертвой, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Ее нашли мертвой в яме, здесь на поле. Ее убил Олег В. (имя изменено), он в этом признался, когда обо всем все узнали, его вчера забрали в полицию», – рассказала близкая погибшей женщины, отметив, что имеет в виду бывшего мужа убитой.
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Раньше, со слов дочери пропавшей, Оксана никогда не уходила из дома и не пропадала. Она также сообщила, что у матери была злокачественная опухоль печени.
У Оксаны осталось двое совершеннолетних и четверо несовершеннолетних детей.
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