В Бирском районе в овраге нашли тело пропавшей Оксаны Волковой

Сегодня, 22 июля, от родственников пропавшей 46-летней Оксаны Волковой стало известно о том, что женщину нашли мертвой, сообщает сайт Newsbash.ru.







«Ее нашли мертвой в яме, здесь на поле. Ее убил Олег В. (имя изменено), он в этом признался, когда обо всем все узнали, его вчера забрали в полицию», – рассказала близкая погибшей женщины, отметив, что имеет в виду бывшего мужа убитой.

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