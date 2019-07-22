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В Бирском районе в овраге нашли тело пропавшей Оксаны Волковой

Добавлено: 22.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бирский район
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В Бирском районе в овраге нашли тело пропавшей Оксаны Волковой

Сегодня, 22 июля, от родственников пропавшей 46-летней Оксаны Волковой стало известно о том, что женщину нашли мертвой, сообщает сайт Newsbash.ru.


«Ее нашли мертвой в яме, здесь на поле. Ее убил Олег В. (имя изменено), он в этом признался, когда обо всем все узнали, его вчера забрали в полицию», – рассказала близкая погибшей женщины, отметив, что имеет в виду бывшего мужа убитой.
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Ранее сообщалось, что жительница села Калинники Бирского района Оксана Волкова пропала без вести 7 июля. В разговоре с корреспондентом член семьи пропавшей сообщила, что она отправилась в центр Уфы в больницу 3 июля и в тот же день была на связи в последний раз.

Раньше, со слов дочери пропавшей, Оксана никогда не уходила из дома и не пропадала. Она также сообщила, что у матери была злокачественная опухоль печени.

У Оксаны осталось двое совершеннолетних и четверо несовершеннолетних детей.
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