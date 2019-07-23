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Пожар в селе Кага Белорецкого района уничтожил дом пожилых пенсионеров и сильно повредил жилье их соседей

Добавлено: 23.07.19
Просмотров: 56
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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Пожар в селе Кага Белорецкого района уничтожил дом пожилых пенсионеров и сильно повредил жилье их соседей

Этой ночью в селе Кага Белорецкого района произошел крупный пожар, который уничтожил дом пожилых пенсионеров и значительно повредил жилье их соседей. Как сообщает Госкомитет РБ по ЧС, человеческих жертв удалось избежать, сообщает сайт Newsbash.ru.

Сигнал о пожаре поступил в экстренные службы в 5 часов утра. К моменту прибытия пожарных уже полыхал дом, в котором проживала супружеская пара. Из-за отсутствия противопожарных разрывов возгорание перешло на соседнее здание. В нем находилась семья с ребенком.

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Для тушения был организован подвоз воды из реки Белая, возникали сложности в связи с плотной застройкой. В итоге огнем оказались уничтожены дворовые постройки двух семей и дом пожилой супружеской пары. Также частично пострадал соседний дом.
Причина пожара устанавливается.

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