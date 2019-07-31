Авария в Миякинском районе: подросток на мотоцикле врезался в трактор
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Минувшей ночью на территории Миякинского района несовершеннолетний мотоциклист с двумя пассажирами попал в аварию. Все произошло в деревне Култай-Каран на улице Матросова, сообщает сайт Newsbash.ru.
17-летний подросток за рулем мотоцикла ИЖ «Планета» врезался в стоявший на правой обочине трактор-погрузчик. Травмы получили сам мотоциклист, а также его приятели – 15-летний мальчик и 17-летняя девушка.
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Всего за сутки в Башкортостане произошло восемь ДТП с 11 пострадавшими. Две аварии случились по вине нетрезвых водителей.
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