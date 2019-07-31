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Авария в Миякинском районе: подросток на мотоцикле врезался в трактор

Добавлено: 31.07.19
Просмотров: 64
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Миякинский район
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Авария в Миякинском районе: подросток на мотоцикле врезался в трактор

Минувшей ночью на территории Миякинского района несовершеннолетний мотоциклист с двумя пассажирами попал в аварию. Все произошло в деревне Култай-Каран на улице Матросова, сообщает сайт Newsbash.ru.

17-летний подросток за рулем мотоцикла ИЖ «Планета» врезался в стоявший на правой обочине трактор-погрузчик. Травмы получили сам мотоциклист, а также его приятели – 15-летний мальчик и 17-летняя девушка.

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Сотрудники автоинспекции выяснили, что подростки отправились кататься без шлемов и с выключенными фарами. При этом у водителя не было прав, а сам мотоцикл оказался не зарегистрирован. У юного виновника ДТП взяли кровь на анализ, чтобы установить, был ли он трезв.

Всего за сутки в Башкортостане произошло восемь ДТП с 11 пострадавшими. Две аварии случились по вине нетрезвых водителей.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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