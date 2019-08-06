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Ураганный ветер в Бижбулякском районе сорвал крышу спортзала в деревне Базылык

Добавлено: 06.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бижбулякский район
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Ураганный ветер в Бижбулякском районе сорвал крышу спортзала в деревне Базылык

Для жителей Башкирии вечер и ночь 5 августа получились неспокойными из-за изменчивости погодных условий. Все дело в том, что порывы ветра были настолько сильные, что нанесли ощутимый ущерб, сообщает сайт Newsbash.ru.

Так в Уфе упали 11 деревьев, а 5 светофоров перестали работать. Более серьезные последствия имелись в деревне Базылык Бижбулякского района. В населенном пункте порывами ветра сорвало кровлю спортивного зала местного культурного центра.

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К счастью, пострадавших и погибших нет. Ремонт крыши здания уже запланирован – работы начнутся уже сегодня, 6 августа.
— По прибытию к месту вызова установлено, что частично повреждена кровля на площади 216 квадратных метров. Общая площадь кровли многофункционального культурного центра составляет 1109,2 квадратных метров. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, — рассказали в пресс-службе ведомства.

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