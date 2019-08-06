Ураганный ветер в Бижбулякском районе сорвал крышу спортзала в деревне Базылык
Комментарии (0)
Загрузка...
Для жителей Башкирии вечер и ночь 5 августа получились неспокойными из-за изменчивости погодных условий. Все дело в том, что порывы ветра были настолько сильные, что нанесли ощутимый ущерб, сообщает сайт Newsbash.ru.
Так в Уфе упали 11 деревьев, а 5 светофоров перестали работать. Более серьезные последствия имелись в деревне Базылык Бижбулякского района. В населенном пункте порывами ветра сорвало кровлю спортивного зала местного культурного центра.
— По прибытию к месту вызова установлено, что частично повреждена кровля на площади 216 квадратных метров. Общая площадь кровли многофункционального культурного центра составляет 1109,2 квадратных метров. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Читайте также
Происшествия
В Стерлитамакском районе ураган повредил кровлю сельхозскладов и завода
Происшествия
Ураган в Кугарчинском районе сорвал крышу школы в селе Мраково | видео
Происшествия
В Ермекеевском районе ветром сорвало крышу спортзала школы в деревне Старошахово
Происшествия
В Салаватском районе и Уфе сильный ветер снес крыши зданий
Происшествия
В Мишкинском районе ураган сорвал кровлю туристического центра
Происшествия
В Стерлитамакском районе ураган сорвал кровлю со здания птицефабрики
Происшествия
В Благовещенском районе ураган сорвал крыши нескольких домов
Происшествия
В Ишимбайском районе ураган сорвал крыши с домов и повалил деревья