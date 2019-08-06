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Жители Аургазинского района пожаловались на массовый мор рыбы в местном озере

Добавлено: 06.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Аургазинский район
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Жители Аургазинского района пожаловались на массовый мор рыбы в местном озере

Жители села Толбазы Аургазинского район  пожаловались на массовый мор рыбы в местном озере, сообщает сайт Newsbash.ru

Фотографию, доказывающую гибель разных видов рыбы выложили в соцсетях. По снимку понятно, что в водоеме гибнет как хищная, так и «мирная» рыба. Тушки прибивает к берегам, заросшим травой.

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- Вот, что случилось на озере в Софиполе. Это вина заводов или что? – пишет местный житель.
Следует отметить, что в нескольких километрах от «плохого» озера находится местное Аургазиснкое водохранилище.

Напомним, что ранее мор рыбы зафиксировали в реке Изяк, которая дает воду для уфимского водоканала. Врио главы республики Радий Хабиров заявил, что никакой опасности здоровью жителей Башкирии нет.

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