Жители Аургазинского района пожаловались на массовый мор рыбы в местном озере

Жители села Толбазы Аургазинского район пожаловались на массовый мор рыбы в местном озере, сообщает сайт Newsbash.ru





Фотографию, доказывающую гибель разных видов рыбы выложили в соцсетях. По снимку понятно, что в водоеме гибнет как хищная, так и «мирная» рыба. Тушки прибивает к берегам, заросшим травой.

- Вот, что случилось на озере в Софиполе. Это вина заводов или что? – пишет местный житель.

Следует отметить, что в нескольких километрах от «плохого» озера находится местное Аургазиснкое водохранилище.Напомним, что ранее мор рыбы зафиксировали в реке Изяк, которая дает воду для уфимского водоканала. Врио главы республики Радий Хабиров заявил, что никакой опасности здоровью жителей Башкирии нет.