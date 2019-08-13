В Ишимбайском районе в местном водоеме обнаружили массовую гибель рыбы

Очередной инцидент с массовой гибелью рыбы произошел в Башкирии. На этот раз ЧП произошло в деревне Карасевка Ишимбайского района республики, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Контролирующие органы уже провели проверку, которая подтвердила наличие в местном озере загрязняющих веществ. Специалисты Роспотребнадзора сейчас отбирают пробы из скважин и колодцев жителей населенного пункта для проведения проверки.