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В Ишимбайском районе в местном водоеме обнаружили массовую гибель рыбы

Добавлено: 13.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Ишимбайский район
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В Ишимбайском районе в местном водоеме обнаружили массовую гибель рыбы

Очередной инцидент с массовой гибелью рыбы произошел в Башкирии. На этот раз ЧП произошло в деревне Карасевка Ишимбайского района республики, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Контролирующие органы уже провели проверку, которая подтвердила наличие в местном озере загрязняющих веществ. Специалисты Роспотребнадзора сейчас отбирают пробы из скважин и колодцев жителей населенного пункта для проведения проверки.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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