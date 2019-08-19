В Гафурийском районе дети получили ожоги растапливая банную печь

Накануне в Гафурийском районе трое детей в возрасте 6, 9 и 13 лет получили ожоги при попытке самостоятельной растопки бани, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Об этом председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров сообщил на оперативном совещании в правительстве республики.Возможным источником травмы названа самодельная газовая горелка. В настоящий момент пострадавшие находятся в ожоговом центре Стерлитамакского района.