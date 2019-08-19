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В Гафурийском районе дети получили ожоги растапливая банную печь

Добавлено: 19.08.19
Просмотров: 93
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Гафурийский район
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В Гафурийском районе дети получили ожоги растапливая банную печь

Накануне в Гафурийском районе трое детей в возрасте 6, 9 и 13 лет получили ожоги при попытке самостоятельной растопки бани, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Об этом председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров сообщил на оперативном совещании в правительстве республики.

Возможным источником травмы названа самодельная газовая горелка. В настоящий момент пострадавшие находятся в ожоговом центре Стерлитамакского района.
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