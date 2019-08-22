ДТП в Стерлитамаке: на трассе неизвестный насмерть сбил велосипедиста и скрылся

Вечером 21 августа на территории Стерлитамакского района произошла авария со смертельным исходом. На 116-м километре трассы Уфа-Оренбург обнаружен труп мужчины, который погиб после наезда автомобиля, сообщает сайт Newsbash.ru.



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По версии правоохранителей, вечером 20 августа около 22:00 50-летний сельчанин возвращался на велосипеде домой, в одну из деревень Стерлитамакского района. Несчастного сбил попутный автомобиль, ехавший в сторону Оренбурга. Водитель, погубивший человека, поспешил скрыться. ГИБДД Башкирии просит всех очевидцев ДТП, имеющих любую полезную информацию, обратиться в ближайший отдел полиции.