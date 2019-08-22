ДТП в Стерлитамаке: на трассе неизвестный насмерть сбил велосипедиста и скрылся
Комментарии (0)
Загрузка...
Вечером 21 августа на территории Стерлитамакского района произошла авария со смертельным исходом. На 116-м километре трассы Уфа-Оренбург обнаружен труп мужчины, который погиб после наезда автомобиля, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:В Стерлитамаке на 5-летнюю девочку упал шкаф
Читайте также
Происшествия
ДТП в Кармаскалинском районе: неизвестный водитель насмерть сбил пешехода
Происшествия
ДТП в Благовещенске: под колесами "Газели" погиб пешеход
Происшествия
В Белебеевском районе Башкирии водитель сбил школьника и скрылся
Происшествия
В Белебеевском районе погиб пешеход после наезда автомобиля
Происшествия
В Бирском районе водитель на "крузаке" сбил пешехода
Происшествия
В Аургазинском районе внедорожник столкнулся сразу с двумя автомобилями: погиб пассажир
Происшествия
В Давлекановском районе ВАЗ-2108 насмерть сбил 58-летнего велосипедиста
Общество / Происшествия
В Гафурийском районе Башкирии пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП