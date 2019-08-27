В Ермекеевском районе пьяный мотоциклист сбил четырех пешеходов

Около 3 часов ночи по улице Гагарина в селе Тарказы Ермекеевского района 18-летний парень на мотоцикле «Восход» совешил наезд на пешеходов. Двое 19-летних местных жителей и 18-летняя девушка госпитализированы, сообщает ГИБДД по РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Медики также осмотрели водителя и еще одного пешехода. Установлено, что мотоциклист не имел водительских прав и был пьян, а сам транспорт не был зарегистрирован.