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В Нуримановском районе сгорел дом пенсионеров

Добавлено: 30.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нуримановский район
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В Нуримановском районе сгорел дом пенсионеров

27 августа в поселке Красный Ключ Нуримановского района произошел пожар, в котором сгорел дом пенсионеров Натальи и Константина. В огне оказалось уничтожено жилье и имущество супружеской пары – документы, деньги, техника и пенсионная карта, – погибла их собака, однако сама семья не пострадала, сообщает сайт Newsbash.ru.

Предполагаемая причина пожара – возгорание электросчетчика со стороны улицы. Со слов соседей, за день до инцидента вблизи дома велись электромонтажные работы.

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Как рассказала дочь Натальи Анастасия, возгорание было замечено поздно и единственное, что смогла сделать женщина, – это разбудить мужа и выскочить с ним на улицу. Сейчас супруги живут в местной больнице. После пожара уцелели только машина и баня, в которой пострадавшие планируют временно жить до восстановления документов.

Представители администрации передали семье 1 тысячу рублей, купили продукты на первое время и предоставили машину, чтобы съездить в райцентр для оформления утраченных документов. Однако этой помощи недостаточно, поскольку у пенсионеров до сих пор нет даже одежды и необходимых медикаментов. Константин является слабослышащим, и его слуховой аппарат также сгорел.
«24 августа мама праздновала юбилей, 65 лет, а сегодня осталась ни с чем. Это было страшно. У них недавно брали анализы, делали ЭКГ. У Константина результаты не очень хорошие, но он полон решимости восстанавливать дом со временем», - говорит девушка.
В настоящий момент супругам необходимы вещи: женские 46-48 размера, обувь 38 размера, мужские 56-58 размера, обувь 43 размера. Местные жители нашли одежду Наталье на первое время, у Константина пока что нет ни одежды, ни обуви. Кроме того, нужна необходимая утварь (посуда, продукты, обогреватель и так далее) и лекарства.
«Восстанавливать документы, проводить свет в баню – все платно. Сейчас собрали с мужем, что было отложено на 1 сентября, и отправили. Как и на что восстанавливать дом, не представляю, но если есть выходы, где взять максимально выгодно стройматериалы, пожалуйста, пишите», - обратилась Анастасия к жителям Башкирии.

Если вы можете оказать психологическую помощь, дать юридическую консультацию или передать пострадавшим вещи, звоните по номеру 8-917-414-15-60 (Лиана). Анастасия живет в Подмосковье, если вам необходимо связаться с ней, обращайтесь по номеру 8-916-310-83-84.
Если вы готовы оказать материальную поддержку, перечислить средства можно на карту Сбербанка 4276 8402 7448 1025 Анастасия Александровна П.

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