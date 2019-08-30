В Нуримановском районе сгорел дом пенсионеров
27 августа в поселке Красный Ключ Нуримановского района произошел пожар, в котором сгорел дом пенсионеров Натальи и Константина. В огне оказалось уничтожено жилье и имущество супружеской пары – документы, деньги, техника и пенсионная карта, – погибла их собака, однако сама семья не пострадала, сообщает сайт Newsbash.ru.
Предполагаемая причина пожара – возгорание электросчетчика со стороны улицы. Со слов соседей, за день до инцидента вблизи дома велись электромонтажные работы.
Представители администрации передали семье 1 тысячу рублей, купили продукты на первое время и предоставили машину, чтобы съездить в райцентр для оформления утраченных документов. Однако этой помощи недостаточно, поскольку у пенсионеров до сих пор нет даже одежды и необходимых медикаментов. Константин является слабослышащим, и его слуховой аппарат также сгорел.
Если вы можете оказать психологическую помощь, дать юридическую консультацию или передать пострадавшим вещи, звоните по номеру 8-917-414-15-60 (Лиана). Анастасия живет в Подмосковье, если вам необходимо связаться с ней, обращайтесь по номеру 8-916-310-83-84.
Если вы готовы оказать материальную поддержку, перечислить средства можно на карту Сбербанка 4276 8402 7448 1025 Анастасия Александровна П.