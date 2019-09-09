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Массовая авария в Уфе: на улице 50 лет СССР столкнулись 4 авто, пострадали 5 человек

Добавлено: 09.09.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Массовая авария в Уфе: на улице 50 лет СССР столкнулись 4 авто, пострадали 5 человек

Массовая авария с пятью пострадавшими, двое из которых дети, произошла накануне вечером, 8 сентября, на улице 50 лет СССР. В ГИБДД по РБ рассказали подробности случившегося, сообщает сайт Newsbash.ru.

По данным ведомства, за рулем БМВ находился нетрезвый 49-летний водитель. Мужчина врезался в остановившийся на светофоре «Форд Фокус», который в свою очередь столкнулся с «Митсубиши Кольт», последний – врезался в «Ладу Калину». В результате ДТП пострадали пятеро: сам водитель БМВ и его 42-летний пассажир, в «Форде» — водитель и пятилетняя девочка, в «Митсубиши» — восьмилетний мальчик.

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Известно, что мужчина, севший за руль пьяным, уже привлекался за вождение в нетрезвом виде. Теперь ему грозит уголовная ответственность.
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