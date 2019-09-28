Накануне в Ишимбайском районе медведь напал на стадо коров. Инцидент произошел в деревне Новосаитово. По словам местных жителей, дикий зверь ранил одно животное. На кадрах видно, как косолапый бежит за испуганными коровами по деревенским улицам, сообщает сайт Newsbash.ru.

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К счастью, местные жители вовремя заметили хищника и поспешили отпугнуть дикого зверя, поэтому пострадавшую корову удалось спасти.Напомним, на днях медведь задрал лошадь возле одной из деревень в Кугарчинском районе. Последствия нападения сняли на видео.