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В Ишимбайском районе медведь напал на стадо коров

Добавлено: 28.09.19
Просмотров: 107
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Ишимбайский район
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В Ишимбайском районе медведь напал на стадо коров

Накануне в Ишимбайском районе медведь напал на стадо коров. Инцидент произошел в деревне Новосаитово. По словам местных жителей, дикий зверь ранил одно животное. На кадрах видно, как косолапый бежит за испуганными коровами по деревенским улицам, сообщает сайт Newsbash.ru.

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К счастью, местные жители вовремя заметили хищника и поспешили отпугнуть дикого зверя, поэтому пострадавшую корову удалось спасти.

Напомним, на днях медведь задрал лошадь возле одной из деревень в Кугарчинском районе. Последствия нападения сняли на видео.
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