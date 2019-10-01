ДТП в Уфе: на улице Свободы водитель КамАЗа насмерть сбил женщину

Смертельное ДТП произошло вечером в столице Башкирии. 51-летний уфимец, управляя грузовиком КамАЗ, на улице Свободы сбил женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Пешеход скончалась до приезда скорой медицинской помощи, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Погибшей на вид 40 лет, личность устанавливается.Всего 30 сентября на дорогах республики зарегистрировано 11 автомобильных аварий, в которых 1 человек погиб и 11 получили травмы.За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено свыше 2300 нарушений ПДД, задержан 41 нетрезвый водитель. Разыскано 2 ранее угнанных автомобиля.