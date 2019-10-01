ДТП в Уфе: на улице Свободы водитель КамАЗа насмерть сбил женщину
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Смертельное ДТП произошло вечером в столице Башкирии. 51-летний уфимец, управляя грузовиком КамАЗ, на улице Свободы сбил женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Пешеход скончалась до приезда скорой медицинской помощи, сообщает сайт Newsbash.ru.
Всего 30 сентября на дорогах республики зарегистрировано 11 автомобильных аварий, в которых 1 человек погиб и 11 получили травмы.
За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено свыше 2300 нарушений ПДД, задержан 41 нетрезвый водитель. Разыскано 2 ранее угнанных автомобиля.
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