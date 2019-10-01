В Стерлитамакском районе подожгли заброшенное здание, в котором нашли тела убитых школьниками щенят
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Сегодня, 1 октября, загорелось заброшенное здание в Стерлитамакском поселке Строймаш. Как оказалось, это то самое строение, в котором нашли тела убитых школьниками щенят, сообщает сайт Newsbash.ru.
Жители предполагают, что здание могли поджечь с целью сокрытия следов преступления, свершенного детьми. Однако в пресс-службе МЧС по РБ отметили, что произошло возгорание мусора. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.
Напомним, что страшная история произошла 21 сентября в Строймаше. По предварительной информации, группа школьников развлечения ради убила 11 щенят, взорвав их петардами. Такой поступок вызвал большой резонанс в обществе. Жители Башкирии требуют призвать к ответу живодеров. Сегодня, 1 октября, Глава республики Радий Хабиров потребовал представителей властей разобраться в ситуации, а людей не устраивать судилище. Правоохранители проводят проверку.
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