"Не выдержало сердце": в Уфе в районе Гостиного двора скончался преподаватель УГАТУ Владимир Попов

Сегодня, 1 октября, в районе Гостиного двора в Уфе погиб преподаватель из УГАТУ. По информации источника, им был 74-летний Владимир Попов — учитель химии, сообщает сайт Newsbash.ru.



По словам собеседника, первую помощь мужчине оказывали врачи частной клиники, расположенной поблизости, с преподавателем в тот момент находился его сын.

— Нормальный мужик был, вёл у меня, — рассказал один из студентов. — Старый был, сердце остановилось. Ему массаж сердца делали, но не откачали.

— На место выезжал следователь, был проведен осмотр места происшествия, — сообщили в СК. — Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливается причина смерти. Признаков криминального характера смерти не усматривается.

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Ситуацию подтвердили в Следственном комитете Башкирии.Телекомпания «Вся Уфа» со ссылкой на собственный источник сообщает также о том, что ждать прибытия скорой мужчине пришлось 40 минут.