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В Стерлибашевском районе перевернулся конвойный автомобиль, пострадали 5 человек

Добавлено: 03.10.19
Просмотров: 53
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлибашевский район
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В Стерлибашевском районе перевернулся конвойный автомобиль, пострадали 5 человек

В Стерлибашевском районе Башкирии перевернулся конвойный автомобиль. В соцсетях опубликовали видеозапись с места ЧП. По словам очевидцев, в ДТП пострадали пять человек: четверо мужчин и одна женщина, сообщает сайт Newsbash.ru.

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«Автомашина опрокинулась в кювет. Обстоятельства устанавливаются, проводится проверка. Один сотрудник получил травму ноги», — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.
Сейчас на месте работают дорожные полицейские и сотрудники МЧС. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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