В Стерлибашевском районе перевернулся конвойный автомобиль, пострадали 5 человек

В Стерлибашевском районе Башкирии перевернулся конвойный автомобиль. В соцсетях опубликовали видеозапись с места ЧП. По словам очевидцев, в ДТП пострадали пять человек: четверо мужчин и одна женщина, сообщает сайт Newsbash.ru.

«Автомашина опрокинулась в кювет. Обстоятельства устанавливаются, проводится проверка. Один сотрудник получил травму ноги», — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

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Сейчас на месте работают дорожные полицейские и сотрудники МЧС. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.