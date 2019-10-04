Авария в Туймазинском районе: на трассе Туймазы-Октябрьский в лобовую столкнулись «Приора» и «Акцент»
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4 октября около 11:16 часов на трассе Туймазы-Октябрьский произошло ДТП. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, возле заправки ООО «Башнефть» Туймазинского района в лобовую столкнулись «Приора» и «Акцент», сообщает сайт Newsbash.ru.
Причину аварии выясняют сотрудники ГИБДД. На месте работают сотрудники МЧС России, полиции и медики.
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