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Авария в Туймазинском районе: на трассе Туймазы-Октябрьский в лобовую столкнулись «Приора» и «Акцент»

Добавлено: 04.10.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
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Авария в Туймазинском районе: на трассе Туймазы-Октябрьский в лобовую столкнулись «Приора» и «Акцент»

4 октября около 11:16 часов на трассе Туймазы-Октябрьский произошло ДТП. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, возле заправки ООО «Башнефть» Туймазинского района в лобовую столкнулись «Приора» и «Акцент», сообщает сайт Newsbash.ru.

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В результате аварии с различными травмами госпитализировали 4 человека, в том числе двоих детей 2002 года рождения. 3 человека после осмотра отпущены на амбулаторное лечение. Погибших нет.

Причину аварии выясняют сотрудники ГИБДД. На месте работают сотрудники МЧС России, полиции и медики.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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