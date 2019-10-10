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В Ишимбае мужчина оскорбивший врача выбил дверь в процедурном кабинете

Добавлено: 10.10.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Ишимбайский район
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В Ишимбае мужчина оскорбивший врача выбил дверь в процедурном кабинете

В республиканской организации работников здравоохранения сообщили, что обратились в правоохранительные органы по факту хулиганства в приемном покое Ишимбайской ЦРБ.


По данным медиков, конфликт произошел 4 октября. Сообщается, что к ним в приемный покой обратился мужчина, которому ранее вырезали гнойник на шее в Тюменской больнице.

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В профсоюзе отметили, что его повязка была сухой и чистой, и что такие перевязки делаются планово в рабочее время. Своими действиями, согласно пресс-релизу, больной мешал оказывать помощь ребенку с черепно-мозговой травмой.
«Есть разделение - экстренная помощь или плановая. Соответственно каждый случай оплачивается. У пациента была плановая перевязка, а он потребовал оказать экстренную помощь», – объяснил Виталий Манзюков, заведующий правовым отделом республиканской организации профсоюза.
Мужчина, отмечают в профсоюзе, вернулся домой, вызвал скорую и грубо попросил его госпитализировать, после этого он поехал в больницу, где оскорблял и дебоширил.


«Камерами видеонаблюдения зафиксировано, как он выбивает дверь в кабинет, где ведут прием.  Врач не бил больного, а пытаясь избежать конфликта, закрывал дверь ординаторской», – пишут врачи. Кроме того, отмечается, что пациент потребовал освидетельствование врача, алкоголя по результатам экспертизы в крови медика не было. Известно также, что в 2016 году мужчина напал на медсестру, попытавшись ее задушить проводом от зарядки.
Об этом случае сообщали практически все республиканские СМИ. Мужчина жаловался, что его не приняли на перевязку, а также доказывал, что его избил доктор, который находился в пьяном состоянии.  
 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: скриншот видео
Видео: ИА "Башинформ"
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