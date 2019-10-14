В Уфе загорелся один из корпусов БГУ, эвакуировали 30 человек
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14 октября в Уфе загорелся корпус биологического факультета БГУ расположенного по улице А.-З. Валиди. О возгорании сообщили в МЧС по республике.
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Причиной возгорания, как сообщили спасатели, стало оплавление электрических проводов в щите электроприборов.
Фото: МЧС России по РБ
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