В Уфе загорелся один из корпусов БГУ, эвакуировали 30 человек

14 октября в Уфе загорелся корпус биологического факультета БГУ расположенного по улице А.-З. Валиди. О возгорании сообщили в МЧС по республике.



Фото: МЧС России по РБ

В спасательном ведомстве рассказали Newsbash.ru, что пожару присвоили повышенный ранг опасности, эвакуировали 30 человек, в ликвидации приняли участие 4 единицы техники и 15 огнеборцев.Причиной возгорания, как сообщили спасатели, стало оплавление электрических проводов в щите электроприборов.