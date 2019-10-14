Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе загорелся один из корпусов БГУ, эвакуировали 30 человек

В Уфе загорелся один из корпусов БГУ, эвакуировали 30 человек

Добавлено: 14.10.19
Просмотров: 0
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе загорелся один из корпусов БГУ, эвакуировали 30 человек

14 октября в Уфе загорелся корпус биологического факультета БГУ расположенного по улице А.-З. Валиди. О возгорании сообщили в МЧС по республике.

В Уфе на трассе Курасково-Николаевка водитель «Lifan X50» насмерть сбил двух пешеходов

Читайте также:

В Уфе на трассе Курасково-Николаевка водитель «Lifan X50» насмерть сбил двух пешеходов
В спасательном ведомстве рассказали Newsbash.ru, что пожару присвоили повышенный ранг опасности, эвакуировали 30 человек, в ликвидации приняли участие 4 единицы техники и 15 огнеборцев. 

Причиной возгорания, как сообщили спасатели, стало оплавление электрических проводов в щите электроприборов.

Фото: МЧС России по РБ
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Стерлитамаке из-за пожара в политехническом колледже эвакуировали 5 человек
Происшествия
В Стерлитамаке из-за пожара в политехническом колледже эвакуировали 5 человек
В Кумертау из горящей пятиэтажки эвакуировали почти 40 человек
Общество / Происшествия
В Кумертау из горящей пятиэтажки эвакуировали почти 40 человек
В Нефтекамске загорелась гостиница
Происшествия
В Нефтекамске загорелась гостиница
В Бирском районе Башкирии в пожаре погибли 9 человек
Общество / Происшествия
В Бирском районе Башкирии в пожаре погибли 9 человек
В Гафурийском районе загорелась зерносушилка: сгорело 800 кг семян подсолнуха
Происшествия
В Гафурийском районе загорелась зерносушилка: сгорело 800 кг семян подсолнуха
В Зилаирском районе загорелся кирпичный гараж
Происшествия
В Зилаирском районе загорелся кирпичный гараж
В Уфе пожилой мужчина не смог выбраться из горящего дома
Происшествия
В Уфе пожилой мужчина не смог выбраться из горящего дома
В Уфе в районе промзоны «Курасково» вспыхнул КамАЗ с битумом | видео
Происшествия
В Уфе в районе промзоны «Курасково» вспыхнул КамАЗ с битумом | видео
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: