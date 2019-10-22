В Уфе задержали лжегазовиков обкрадывавших доверчивых пенсионеров

Подозреваемые обманом проникали в дома пенсионеров и забирали их сбережения. На сегодняшний день известно, как минимум о четырех пострадавших из разных районов Уфы.





В Отдел полиции № 7 Управления МВД России по городу Уфе обратился 92-летний пенсионер. Мужчина сообщил о том, что к нему в квартиру позвонили двое неизвестных молодых людей, представились сотрудниками газовой службы. После их ухода мужчина обнаружил пропажу более 12 тысяч рублей. Обратился в полицию.





По предварительным данным, молодые люди действовали по разным схемам. В одних случаях устанавливали газовое оборудование и брали завышенную плату за него. В других устанавливали «бесплатно». Но пока один отвлекал хозяина квартиры на кухне, напарник обкрадывал доверчивых пенсионеров.Полицейскими установлено, что аналогичные мошенничества произошли в нескольких районах города, где по каждому факту уже возбуждены уголовные дела.Работая над раскрытием данных преступлений, сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РБ совместно с коллегами из Управления МВД России по городу Уфе установили, что под описание одного из лже-газовика подходит ранее судимый. Полицейские выяснили, что к преступлениям может быть причастен ранее судимый 19-летний уфимец. В последующем был установлен и его подельник - 19-летний уфимец. Потерпевшие опознали в них «установщиков газового оборудования».Стражи порядка проверяют причастность задержанных к другим аналогичным случаям на территории республики.Подобные случаи не редкость и всегда находятся желающие поживиться за счет доверчивых пенсионеров. Напоминаем, что не следует открывать дверь незнакомым людям и тем более впускать их в квартиру.Мошенники проникают в квартиры граждан, представляясь сотрудниками жилищно-коммунального хозяйства, пенсионной службы и т.п. Сообщают пенсионерам о зачислении премии, либо повышении пенсионных выплат. Взамен просят денежные средства, якобы, на оформление документов. Либо действуют по двое, когда один из злоумышленников отвлекает потерпевшего, а второй ищет в квартире сбережения.

Под видом соцработников мошенники просят у престарелых граждан деньги на приобретение продуктов питания с последующей доставкой на дом. В результате пенсионеры не получают ни денег, ни продуктов.



Представляясь слесарем-сантехником или сотрудника газовой службы, собирают деньги на установку нового оборудования, например, счетчиков воды, противопожарной сигнализации, газоанализаторов. После получения денежных средств, скрываются.



Полиция рекомендует гражданам не вступать в доверительные отношения с незнакомыми людьми. Если посторонние представляются сотрудниками коммунальных служб, попросите предъявить удостоверение, спросите данные этого человека, свяжитесь с той службой, которую он называет, и уточните, работает ли у них такой человек, и направляли ли его к вам. Очень важно также предупредить пожилых родственников о возможной опасности.

Фото: Пресс-служба Управления МВД России по городу Уфе