В Мишкинском районе мужчина расплатился за покупку купюрами "банка приколов"
В полицию Мишкинского района обратились местные жители заявлением на неизвестного мошенника, который вместо денег, передал им бутафорию. До этого, на билеты "банка приколов" злоумышленник успел купить у них двух петухов и двух баранов.
- По предварительным данным, неизвестный пришел во двор местного жителя и предложил продать ему двух петухов по 800 рублей за каждого, - сообщает пресс-служба МВД по РБ. - Неизвестный расплатился пятитысячной купюрой, получил сдачу в размере 3400 рублей, забрал петухов и покинул двор. Только после ухода незваного гостя пенсионер обнаружил, что вместо настоящих банкнот у него остались "билеты банка приколов". Тогда он понял, что стал жертвой мошенника и обратился в районный отдел внутренних дел.
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По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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