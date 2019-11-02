В Мишкинском районе мужчина расплатился за покупку купюрами "банка приколов"

В полицию Мишкинского района обратились местные жители заявлением на неизвестного мошенника, который вместо денег, передал им бутафорию. До этого, на билеты "банка приколов" злоумышленник успел купить у них двух петухов и двух баранов.





- По предварительным данным, неизвестный пришел во двор местного жителя и предложил продать ему двух петухов по 800 рублей за каждого, - сообщает пресс-служба МВД по РБ. - Неизвестный расплатился пятитысячной купюрой, получил сдачу в размере 3400 рублей, забрал петухов и покинул двор. Только после ухода незваного гостя пенсионер обнаружил, что вместо настоящих банкнот у него остались "билеты банка приколов". Тогда он понял, что стал жертвой мошенника и обратился в районный отдел внутренних дел.

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Фото: из открытых источников

Позже поступило сообщение от 57-летней женщины, которая сообщила, что неизвестный предложил продать ей домашний скот по привлекательной цене. Пенсионерка согласилась продать двух баранов за 8000 рублей. Мужчина расплатился с пенсионеркой и спешно покинул двор потерпевшей. Как выяснилось позже, мужчина расплатился «билетом банка приколов» и тремя тысячами рублей.По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.