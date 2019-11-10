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Авария в Уфе: водитель автобуса умер после столкновения с Нефазом из-за проблем со здоровьем

Добавлено: 10.11.19
Просмотров: 170
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Уфе: водитель автобуса умер после столкновения с Нефазом из-за проблем со здоровьем

В Уфе столкнулись два пассажирских автобуса из-за плохого самочувствия одного из водителей. Авария произошла 9 ноября в пятом часу вечера. Как сообщили в ГИБДД по республике, водитель, которому стало плохо, скончался.


— По имеющейся информации, 50-летний мужчина за рулем автобуса Hyundai, двигаясь по улице Мушникова, из-за плохого самочувствия выехал на встречную полосу и допустил касательное столкновение с автобусом НефАЗ, — объяснили в ведомстве, — со слов пассажиров автобуса Hyundai, водителю вдруг стало плохо, и он потерял управление. Спустя некоторое время он скончался в машине скорой помощи.

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Мужчина вез пассажиров по маршруту 298. НефАЗ шел по 290-му маршруту. Как сообщили в ГИБДД, пассажиры автобусов не пострадали.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства этой аварии.

Ранее на трассе в Башкирии маршрутка с пассажирами улетела в кювет. Пострадавшим пообещали компенсации до 2 миллионов рублей.
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Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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